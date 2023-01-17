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Сегодня, 02:10

Клопп заявил, что Жота может восстановиться от травмы к первому матчу «Ливерпуля» с «Реалом» в ЛЧ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Диогу Жота.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ходе восстановления нападающего Диогу Жоты от травмы икроножной мышцы.

Специалист допустил, что 26-летний португалец успеет восстановиться к первой игре мерсисайдцев против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Волнуюсь ли я, что Жота не сможет набрать оптимальные кондиции до конца сезона? Нет, это же Диогу. Он невероятно хорошо понимает игру и вернется на свой уровень, он как будто выходит на поле с нами сейчас, хотя и не делает этого.
Не знаю, сколько именно Жота еще пропустит, но он уже выглядит здорово. Он уже многое делает на тренировках, но не сможет играть еще несколько недель. Успеет ли он восстановиться к Лиге чемпионов? На мой взгляд, да. Но пока мы точно не знаем», — приводит Liverpool Echo слова Клоппа.

Первый матч «Ливерпуля» против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 21 февраля.

Жота получил травму 16 октября 2022 года в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:0), с тех пор футболист не появлялся на поле. Из-за повреждения форвард пропустил ЧМ-2022.

В сезоне-2022/23 Жота сделал 5 голевых передач в 8 матчах за «Ливерпуль».

Диогу Жота
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Юрген Клопп
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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