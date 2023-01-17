Клопп заявил, что Жота может восстановиться от травмы к первому матчу «Ливерпуля» с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ходе восстановления нападающего Диогу Жоты от травмы икроножной мышцы.

Специалист допустил, что 26-летний португалец успеет восстановиться к первой игре мерсисайдцев против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Волнуюсь ли я, что Жота не сможет набрать оптимальные кондиции до конца сезона? Нет, это же Диогу. Он невероятно хорошо понимает игру и вернется на свой уровень, он как будто выходит на поле с нами сейчас, хотя и не делает этого.

Не знаю, сколько именно Жота еще пропустит, но он уже выглядит здорово. Он уже многое делает на тренировках, но не сможет играть еще несколько недель. Успеет ли он восстановиться к Лиге чемпионов? На мой взгляд, да. Но пока мы точно не знаем», — приводит Liverpool Echo слова Клоппа.

Первый матч «Ливерпуля» против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 21 февраля.

Жота получил травму 16 октября 2022 года в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (1:0), с тех пор футболист не появлялся на поле. Из-за повреждения форвард пропустил ЧМ-2022.

В сезоне-2022/23 Жота сделал 5 голевых передач в 8 матчах за «Ливерпуль».