Артета рассказал, когда Мартинелли сможет стать игроком основного состава «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возможности нападающего Габриэля Мартинелли стать игроком основного состава. В матче 37-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (3:1) бразилец забил гол.

«Он очень близок к стартовому составу. Ему нужно продолжать бороться, чтобы достичь цели. Нам нужно принимать во внимание этап развития молодых игроков, и что они уже сделали в этом и предыдущих сезонах.

Все хотят, чтобы мы выставляли в старте только игроков нашей академии, но кто так делает? Мы работаем над этим больше, чем другие. Эти ребята сами зарабатывают свой шанс, мы так просто его не даем. Очень рады, что у нас есть много хороших футболистов», — приводит слова Артеты Goal.com.

В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 13 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.