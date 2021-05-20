Гарри Кейн: «Через 2-3 года я не буду стоить 100 миллионов»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что намерен обсудить свое будущее с президентом клуба Дэниэлом Леви. Ранее сообщалось, что футболист хочет покинуть лондонский клуб.

«Думаю, у нас состоится разговор. Настал момент, когда я должен высказать свои мысли. Надеюсь, у нас хорошие отношения и разговор будет честным после 16 лет в клубе.



Возможно, Леви захочет продать меня. Он думает: «Если я могу получить за тебя 100 миллионов евро, то почему нет?» Через 2-3 года я не буду столько стоить. Я хочу играть в Лиге чемпионов и участвовать в больших матчах», — цитирует Кейна журналист Фабрицио Романо.

Harry Kane about his future: «I don't know, I mean he [Daniel Levy] might want to sell me. He might be thinking 'If I could get ?100m for you, then why not?'... do you know what I mean? I'm not going to be worth that for the next two or three years», he told @GNev2. ?? #THFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2021

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Реал» и «Манчестер Сити».