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Тухель хочет видеть в «Челси» защитника «Баварии» Зюле

12:51
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«Челси» в летнее трансферное окно хочет приобрести защитника «Баварии» Никласа Зюле, сообщает Abendzeitung.

По данным источника, наставник лондонского клуба Томас Тухель давно следит за 25-летним немцем и хочет пригласить его в команду.

В этом сезоне чемпионата Германии футболист в 20 матчах отметился 1 голом. Его трансферная стоимость — 37 миллионов евро. Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.abendzeitung-muenchen.de/

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