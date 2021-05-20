Тухель хочет видеть в «Челси» защитника «Баварии» Зюле
12:51
«Челси» в летнее трансферное окно хочет приобрести защитника «Баварии» Никласа Зюле, сообщает Abendzeitung.
По данным источника, наставник лондонского клуба Томас Тухель давно следит за 25-летним немцем и хочет пригласить его в команду.
В этом сезоне чемпионата Германии футболист в 20 матчах отметился 1 голом. Его трансферная стоимость — 37 миллионов евро. Контракт игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2022 года.
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