Артета ответил на вопрос о желании возглавить «Барселону»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об уходе Роналда Кумана из «Барселоны». Специалист также ответил на вопрос о желании возглавить каталонцев.
«Я очень счастлив в «Арсенале». Для меня большая честь быть здесь, я сосредоточен на этой работе. В последнее время в «Барселоне» произошло много изменений.
Коронавирус повлиял на клуб, пришлось преодолеть такую ситуацию, как уход Месси, который был основным игроком команды долгое время. На это нужно время. Надеюсь, что у них все будет хорошо», — цитирует Артету Metro.
«Барселона» после 10 туров ла лиги занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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