Артета ответил на вопрос о желании возглавить «Барселону»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об уходе Роналда Кумана из «Барселоны». Специалист также ответил на вопрос о желании возглавить каталонцев.

«Я очень счастлив в «Арсенале». Для меня большая честь быть здесь, я сосредоточен на этой работе. В последнее время в «Барселоне» произошло много изменений.

Коронавирус повлиял на клуб, пришлось преодолеть такую ситуацию, как уход Месси, который был основным игроком команды долгое время. На это нужно время. Надеюсь, что у них все будет хорошо», — цитирует Артету Metro.

«Барселона» после 10 туров ла лиги занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.