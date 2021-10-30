АПЛ: «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» и другие матчи 10-го тура
В центральной встрече тура «Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Игра состоится в субботу, в 19.30 (мск).
30 октября, суббота
«Лестер» — «Арсенал» (14.30 мск)
«Бернли» — «Брентфорд» (17.00)
«Ливерпуль» — «Брайтон» (17.00)
«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» (17.00)
«Ньюкасл» — «Челси» (17.00)
«Уотфорд» — «Саутгемптон» (17.00)
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (19.30)
31 октября, воскресенье
«Норвич» — «Лидс» (17.00)
«Астон Вилла» — «Вест Хэм» (19.30)
1 ноября, понедельник
«Вулверхэмптон» — «Эвертон» (23.00)
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