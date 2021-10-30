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АПЛ: «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» и другие матчи 10-го тура

08:50
Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. «Шпоры» играют против «Манчестер Юнайтед». Фото instagram.com/spursofficial
Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. «Шпоры» играют против «Манчестер Юнайтед». Фото instagram.com/spursofficial
Теги:
Десятый тур чемпионата Англии по футболу.

В центральной встрече тура «Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Игра состоится в субботу, в 19.30 (мск).

30 октября, суббота

«Лестер» — «Арсенал» (14.30 мск)

Лестер — Арсенал

«Бернли» — «Брентфорд» (17.00)

Бернли — Брентфорд

«Ливерпуль» — «Брайтон» (17.00)

Ливерпуль — Брайтон & Хоув

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» (17.00)

Манчестер Сити — Кристал Пэлас

«Ньюкасл» — «Челси» (17.00)

Ньюкасл Юнайтед — Челси

«Уотфорд» — «Саутгемптон» (17.00)

Уотфорд — Саутгемптон

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (19.30)

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

31 октября, воскресенье

«Норвич» — «Лидс» (17.00)

Норвич — Лидс

«Астон Вилла» — «Вест Хэм» (19.30)

Астон Вилла — Вест Хэм

1 ноября, понедельник

«Вулверхэмптон» — «Эвертон» (23.00)

Вулверхэмптон — Эвертон

Все о событиях в английской премьер-лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Англии — здесь

Все матчи английской премьер-лиги можно смотреть в прямом эфире на сайте и в приложении ОККО Спорт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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