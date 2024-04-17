Аршавин — о покере на «Энфилде»: «Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам — четыре гола!»
Экс-нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» вспомнил легендарный покер на «Энфилде». 15 лет назад — 21 апреля 2009-го — форвард забил четыре мяча «Ливерпулю».
— 21 апреля для вас особенный день?
— Нет. Я его не вспоминаю и не отмечаю. Только журналисты не дают забыть о покере в ворота «Ливерпуля». Как круглая дата — сразу много звонков. Так было и сейчас, и в 2019-м.
Вот недавно моей дочке Яне исполнилось 16 лет. В соцсетях наткнулся на видео — 3 апреля 2008-го, когда она родилась, я забил за «Зенит» в четвертьфинале Кубка УЕФА «Байеру» и «покачал люльку». Если честно, этот момент трогает меня гораздо больше.
— Когда последний раз пересматривали матч на «Энфилде»?
— Целиком-то? Ни разу. А голы время от времени выползают в соцсетях. В основном на английском языке.
Забавно слушать, как комментатор Sky Sports описывает мой четвертый гол. Впрочем, тогда никто, включая меня, не верил, что забью. Точнее, что на 90-й минуте добегу от своей штрафной до чужой, обогнав Уолкотта. Что он отдаст мне мяч. Что я ударю и попаду.
— Перед интервью освежил в памяти ваши голы. Бросилось в глаза, что после хет-трика вы показали три пальца, а затем в недоумении развели руки в стороны. Вскоре картина повторилась — уже с четырьмя пальцами. Так что это было? Озарение?
— Да какое озарение... Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам — четыре гола!
Хотя нельзя сказать, что все легко давалось. Первый тайм вообще получился не очень хорошим — и для меня, и для «Арсенала». Но потом Фабрегас такой пас отдал, что трудно было не забить.
Второй гол — пушка. Почти в стиле Колодина. Третий — повезло, что в штрафной мяч отскочил именно ко мне. Ну, а четвертый... Важно, что остались силы на 70-метровый рывок. Все-таки шла 90-я минута. Иногда думаю — бежал ли я в своей жизни быстрее, чем в том эпизоде? Наверное, нет, — сказал Аршавин «СЭ».
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.
Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
2
|Арсенал
|32
|22
|5
|5
|75-26
|71
|
3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|
4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68-49
|63
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|33
|13
|9
|11
|52-58
|48
|
9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61-52
|47
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46-51
|43
|
12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49-51
|42
|
13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47-57
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37-54
|33
|
15
|Брентфорд
|33
|8
|8
|17
|47-58
|32
|
16
|Эвертон
|32
|9
|8
|15
|32-48
|29
|
17
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|42-58
|26
|
18
|Лутон Таун
|33
|6
|7
|20
|46-70
|25
|
19
|Бернли
|33
|4
|8
|21
|33-68
|20
|
20
|Шеффилд Юн.
|32
|3
|7
|22
|30-84
|16
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|- : -
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|- : -
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|- : -
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|- : -
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|- : -
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|- : -
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7