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Аршавин — о покере на «Энфилде»: «Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам — четыре гола!»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» вспомнил легендарный покер на «Энфилде». 15 лет назад — 21 апреля 2009-го — форвард забил четыре мяча «Ливерпулю».

— 21 апреля для вас особенный день?

— Нет. Я его не вспоминаю и не отмечаю. Только журналисты не дают забыть о покере в ворота «Ливерпуля». Как круглая дата — сразу много звонков. Так было и сейчас, и в 2019-м.

Вот недавно моей дочке Яне исполнилось 16 лет. В соцсетях наткнулся на видео — 3 апреля 2008-го, когда она родилась, я забил за «Зенит» в четвертьфинале Кубка УЕФА «Байеру» и «покачал люльку». Если честно, этот момент трогает меня гораздо больше.

— Когда последний раз пересматривали матч на «Энфилде»?

— Целиком-то? Ни разу. А голы время от времени выползают в соцсетях. В основном на английском языке.

Забавно слушать, как комментатор Sky Sports описывает мой четвертый гол. Впрочем, тогда никто, включая меня, не верил, что забью. Точнее, что на 90-й минуте добегу от своей штрафной до чужой, обогнав Уолкотта. Что он отдаст мне мяч. Что я ударю и попаду.

— Перед интервью освежил в памяти ваши голы. Бросилось в глаза, что после хет-трика вы показали три пальца, а затем в недоумении развели руки в стороны. Вскоре картина повторилась — уже с четырьмя пальцами. Так что это было? Озарение?

— Да какое озарение... Просто удачное стечение обстоятельств. Четыре удара по воротам — четыре гола!

Хотя нельзя сказать, что все легко давалось. Первый тайм вообще получился не очень хорошим — и для меня, и для «Арсенала». Но потом Фабрегас такой пас отдал, что трудно было не забить.

Второй гол — пушка. Почти в стиле Колодина. Третий — повезло, что в штрафной мяч отскочил именно ко мне. Ну, а четвертый... Важно, что остались силы на 70-метровый рывок. Все-таки шла 90-я минута. Иногда думаю — бежал ли я в своей жизни быстрее, чем в том эпизоде? Наверное, нет, — сказал Аршавин «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.

Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ».

Андрей Аршавин
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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Аршавин: «Не считаю матч на «Энфилде» лучшим в карьере»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
2
 Арсенал 32 22 5 5 75-26 71
3
 Ливерпуль 32 21 8 3 72-31 71
4
 Астон Вилла 33 19 6 8 68-49 63
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
8
 Вест Хэм 33 13 9 11 52-58 48
9
 Челси 31 13 8 10 61-52 47
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46-51 43
12
 Фулхэм 33 12 6 15 49-51 42
13
 Борнмут 32 11 9 12 47-57 42
14
 Кр. Пэлас 32 8 9 15 37-54 33
15
 Брентфорд 33 8 8 17 47-58 32
16
 Эвертон 32 9 8 15 32-48 29
17
 Нот. Форест 33 7 9 17 42-58 26
18
 Лутон Таун 33 6 7 20 46-70 25
19
 Бернли 33 4 8 21 33-68 20
20
 Шеффилд Юн. 32 3 7 22 30-84 16
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38 тур
20.04 17:00
Лутон Таун – Брентфорд
 - : -
20.04 17:00
Шеффилд Юн. – Бернли
 - : -
20.04 21:30
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
21.04 15:30
Эвертон – Нот. Форест
 - : -
21.04 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 - : -
21.04 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
21.04 18:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
14.05 22:00
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 21:45
Брайтон – Челси
 - : -
15.05 22:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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