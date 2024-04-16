Почеттино — о поведении игроков «Челси» перед пенальти в матче с «Эвертоном»: «Это позор, нельзя вести себя как дети»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино раскритиковал игроков команды после инцидента с пенальти, пробитым в матче против «Эвертона» (6:0) в 33-м туре АПЛ.

Во втором тайме лондонцы получили право на одиннадцатиметровый. Его реализовал полузащитник синих Коул Палмер, но перед этим мяч у него пытались отобрать Нони Мадуэке и Николас Джексон.

«Палмер — исполнитель пенальти. Этого больше не повторится, нельзя снова вести себя как дети. Это позор. Я сказал игрокам, что это последний раз, когда я принимаю такое поведение. Это не шутка», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Палмер оформил покер в матче против «Эвертона» и догнал форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна в гонке бомбардиров АПЛ.

«Челси» набрал 47 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 27 очками — на 16-й строчке.