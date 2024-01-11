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Сегодня, 22:06

«Арсенал» заинтересован в покупке полузащитника «Реал Сосьедад» Субименди

Алина Савинова
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«Арсенал» в зимнее трансферное окно попытается подписать полузащитника «Реал Сосьедад» Мартина Субименди, сообщает The Sun.

Как отмечает источник, лондонский клуб готов предложить испанской команде 57 миллионов евро за футболиста. Прошлым летом «Арсенал» уже пытался приобрести Субименди, но игрок отказался от предложения «канониров».

Субименди — воспитанник «Реал Сосьедад». Он дебютировал за основную команду бело-голубых в ла лиге в 2019 году. В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей. Его контракт с «Реал Сосьедад» рассчитан до июня 2027 года.

«Арсенал» на данный момент занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы набрали 40 очков за 20 туров.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал Сосьедад
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Холанн рассказал, кого считает лучшим нападающим по открываниям
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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37 тур
38 тур
12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
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22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
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Эрлин Бреут Холанн

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Мохамед Салах

Ливерпуль

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Доминик Соланке

Борнмут

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
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Астон Вилла

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Вулверхэмптон

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