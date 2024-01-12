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Защитник Дрэгушин прокомментировал переход в «Тоттенхэм»

Виктория Кравченко
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Защитник Раду Дрэгушин прокомментировал переход в «Тоттенхэм». Ранее румынский футболист играл за «Дженоа». 21-летний игрок подписал контракт до 2030 года.

«Когда я узнал об интересе «Тоттенхэма», то серьезно задумался. Полагаю, я сделал хороший шаг в своей карьере. Принял это решение сердцем. С огромным нетерпением жду возможности познакомиться поближе со всеми и начать играть», — передает слова футболиста пресс-служба английского клуба.

«Дженоа» прошлым летом выкупил Дрэгушина у «Ювентуса». До этого футболист играл за команду на правах аренды. Он провел за «Дженоа» 62 матча, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

ФК Тоттенхэм Хотспур
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3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
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 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
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 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
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 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
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