Защитник Дрэгушин прокомментировал переход в «Тоттенхэм»

Защитник Раду Дрэгушин прокомментировал переход в «Тоттенхэм». Ранее румынский футболист играл за «Дженоа». 21-летний игрок подписал контракт до 2030 года.

«Когда я узнал об интересе «Тоттенхэма», то серьезно задумался. Полагаю, я сделал хороший шаг в своей карьере. Принял это решение сердцем. С огромным нетерпением жду возможности познакомиться поближе со всеми и начать играть», — передает слова футболиста пресс-служба английского клуба.