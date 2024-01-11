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Сегодня, 16:40

Холанн рассказал, кого считает лучшим нападающим по открываниям

Алина Савинова
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Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн назвал лучшего нападающего в мире по открываниям.

«Я наблюдаю за множеством нападающих, за тем, как они двигаются, когда мяч находится у «десятки» команды. Лучшим в мире в этом компоненте является Джейми Варди», — отметил футболист.

Варди с 2012 года выступает «Лестер». В текущем сезоне 37-летний форвард провел 19 матчей за команду во всех турнирах, отметился 7 голами и 1 результативной передачей.

Варди является чемпионом Англии сезона-2015/16, обладателем Кубка и Суперкубка страны (2021).

Источник: https://twitter.com/Football__Tweet/status/1745294712972698094
Джейми Варди
Эрлин Холанн
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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12.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
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21.01 17:00
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Борнмут – Ливерпуль
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Эрлин Бреут Холанн

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Доминик Соланке

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