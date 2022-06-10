«Арсенал» претендует на полузащитника «Ювентуса» Артура

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело хочет покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно. Однако пока не него есть только один конкретный претендент — лондонский «Арсенал», сообщает Goal.com.

Зимой Артур мог оказаться в «Арсенале», однако лондонцы так и не согласовали с «Ювенусом» условия аренды с правом выкупа.

Артур провел за «Ювентус» в серии А 20 матчей и не отметился результативными действиями.

25-летний бразилец не входит в планы главного тренера «старой сеньоры» Массимилиано Аллегри.