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«Арсенал» претендует на полузащитника «Ювентуса» Артура

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело хочет покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно. Однако пока не него есть только один конкретный претендент — лондонский «Арсенал», сообщает Goal.com.

Зимой Артур мог оказаться в «Арсенале», однако лондонцы так и не согласовали с «Ювенусом» условия аренды с правом выкупа.

Артур провел за «Ювентус» в серии А 20 матчей и не отметился результативными действиями.

25-летний бразилец не входит в планы главного тренера «старой сеньоры» Массимилиано Аллегри.

Артур Энрике Рамос ди Оливейра Мело (Артур)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ювентус
0
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 Челси 38 21 11 6 76-33 74
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 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
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 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
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 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
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 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
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Сон Хын Мин

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
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Челси

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Лестер

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И К Ж
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