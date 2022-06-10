«Тоттенхэм» договорился о покупке защитника «Мидлсбро»

«Тоттенхэм» согласовал приобретение защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса. Сумма сделки составит 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Telegraph.

«Тоттенхэм» выиграл борьбу за 21-летнего англичанина, который родился в Лондоне и занимался в академии «Фулхэма».

Сезон-2021/22 Спенс провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды, сделав свой вклад в возвращение «лесников» в АПЛ через победу в плей-офф чемпионшипа.