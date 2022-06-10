Окслейд-Чемберлен попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена, сообщает talkSPORT.

Ранее появилась информация, что «Ливерпуль» готов продать полузащитника за 15 миллионов евро.

Действующий контракт Окслейда-Чемберлена с «красными» рассчитан до лета 2023 года.

28-летний англичанин редко попадал в стартовый состав красных в завершившемся сезоне — всего 9 выходов на поле с первых минут в АПЛ. Хавбек желает иметь больше игровой практики, питая надежды поехать в составе сборной Англии на ЧМ-2022.