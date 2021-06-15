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«Арсенал» не планирует покупать Донни ван де Бека

07:21
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«Арсенал» не ведет переговоров с «Манчестер Юнайтед» о переходе полузащитника Донни ван де Бека, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «канониры» действительно ищут себе нового полузащитника, однако голландца в списке приоритетных покупок «Арсенала» нет.

Ранее сообщалось, что лондонцы общались с «МЮ» по поводу возможного трансфера хавбека.

В сезоне-2020/21 24-летний ван де Бек принял участие в 36 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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