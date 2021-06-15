«Арсенал» не планирует покупать Донни ван де Бека

«Арсенал» не ведет переговоров с «Манчестер Юнайтед» о переходе полузащитника Донни ван де Бека, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «канониры» действительно ищут себе нового полузащитника, однако голландца в списке приоритетных покупок «Арсенала» нет.

There are no talks between Arsenal, Manchester United or player agents for Donny van de Beek. ?? #MUFC



Arsenal will sign a new midfielder, for sure — but there's nothing going on for van de Beek as of today. There are other names in the list as priorities. #AFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2021

Ранее сообщалось, что лондонцы общались с «МЮ» по поводу возможного трансфера хавбека.