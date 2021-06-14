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Роуз согласовал контракт с «Уотфордом»

23:40
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Экс-защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз продолжит карьеру в «Уотфорде», сообщает Sky Sports.

Клуб уже согласовал двухлетний контракт с 30-летним футболистом до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

Его действующий контракт с лондонским клубом завершается в конце месяца, после чего он станет свободным агентом.

Роуз перешел в «Тоттенхэм» летом 2007 года. В последний раз 30-летний англичанин выходил на поле в составе «шпор» 11 января 2020 года в игре против «Ливерпуля» (0:1). В сезоне-2020/21 Роуз ни разу не сыграл за основную команду «Тоттенхэма».

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