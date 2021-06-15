«Тоттенхэм» отреагировал на новое фото Эриксена

«Тоттенхэм» в Twitter прокомментировал пост полузащитника «Интера» и сборной Дании Кристиана Эриксена, который рассказал, что хорошо себя чувствует после сердечного приступа.

«Быстрое восстановление. Мы с тобой, Кристиан Эриксен», — говорится в сообщении.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 Дании с Финляндией (0:1). Первую помощь игроку оказал товарищ по команде Симон Кьяер, он сделал ему массаж сердца и не дал проглотить язык. Позднее выяснилось, что у Эриксена был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.