«Арсенал» контактировал с «Манчестер Юнайтед» по поводу ван де Бека
14:15
«Арсенал» контактировал с «Манчестер Юнайтед» по поводу полузащитника Донни ван де Бека, сообщает Daily Express.
По информации источника, «канониры» хотят укрепить позицию центрального полузащитника и рассматривают 24-летнего голландца, испытывающего проблемы в «МЮ», в качестве трансферной цели.
В сезоне-2020/21 ван де Бек принял участие в 36 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/football/1448636/Arsenal-transfer-news-Donny-van-de-Beek-Man-Utd-transfer
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