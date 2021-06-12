«Арсенал» контактировал с «Манчестер Юнайтед» по поводу ван де Бека

«Арсенал» контактировал с «Манчестер Юнайтед» по поводу полузащитника Донни ван де Бека, сообщает Daily Express.

По информации источника, «канониры» хотят укрепить позицию центрального полузащитника и рассматривают 24-летнего голландца, испытывающего проблемы в «МЮ», в качестве трансферной цели.

В сезоне-2020/21 ван де Бек принял участие в 36 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.