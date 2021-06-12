Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Арсенал» контактировал с «Манчестер Юнайтед» по поводу ван де Бека

14:15
Теги:

«Арсенал» контактировал с «Манчестер Юнайтед» по поводу полузащитника Донни ван де Бека, сообщает Daily Express.

По информации источника, «канониры» хотят укрепить позицию центрального полузащитника и рассматривают 24-летнего голландца, испытывающего проблемы в «МЮ», в качестве трансферной цели.

В сезоне-2020/21 ван де Бек принял участие в 36 матчах «Манчестер Юнайтед», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/football/1448636/Arsenal-transfer-news-Donny-van-de-Beek-Man-Utd-transfer

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Надеюсь, мой вариант состава понравится Черчесову и огорчит бельгийцев!» Онопко — о старте сборной России на Евро
Бельгия — Россия: прогноз Сычева на первый матч команды Черчесова на Евро-2020
Крейчикова — Павлюченкова: прогноз Дмитриевой на финал Roland Garros 12 июня
Бельгия — Россия: прогноз «СЭ» на первый матч команды Черчесова на Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд