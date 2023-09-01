Матч «Лутон Таун» — «Вест Хэм» откроет четвертый тур АПЛ 1 сентября в 22.00 мск

С 1 по 3 сентября пройдут матчи четвертого тура чемпионата Англии по футболу сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание игр АПЛ. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей 4 тура АПЛ 1 — 3 сентября

1 сентября. 22:00. «Лутон Таун» — «Вест Хэм»

Онлайн-трансляция

2 сентября. 14:30. «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон»

Онлайн-трансляция

2 сентября. 17:00. «Брентфорд» — «Борнмут»

Онлайн-трансляция

2 сентября. 17:00. «Бернли» — «Тоттенхэм»

Онлайн-трансляция

2 сентября. 17:00. «Челси» — «Ноттингем Форест»

Онлайн-трансляция

2 сентября. 17:00. «Манчестер Сити» — «Фулхэм»

Онлайн-трансляция

2 сентября. 19:30. «Брайтон» — «Ньюкасл»

Онлайн-трансляция

3 сентября. 16:00. «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»

Онлайн-трансляция

3 сентября. 16:00. «Ливерпуль» — «Астон Вилла»

Онлайн-трансляция

3 сентября. 18:30. «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Онлайн-трансляция

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.