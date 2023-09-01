«Манчестер Сити» объявил о переходе Нунеса из «Вулверхэмптона»

«Манчестер Сити» подписал 5-летний контракт с полузащитником «Вулверхэмптона» Матеусом Нунесом, сообщает пресс-служба «горожан».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо утверждал, что «волки» отклонили предложение «Сити» в размере 54 миллионов евро за 24-летнего португальца.

В сезоне-2023/24 Нунес сыграл в 2 матча в АПЛ за «Вулверхэмптон» и не отличился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

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