«Бернли» согласовал с «Челси» аренду Матсена

Защитник «Челси» Иан Матсен может перейти в «Бернли» на правах аренды, сообщил The Telegraph.

По сведениям источника, 21-летний голландец подписал соглашение об аренде в «Бернли» до конца сезона-2023/24. Сумма выкупа игрока составит 31,5 миллиона фунтов стерлингов, включая бонусы.

В текущем сезоне Матсен провел 3 матча за «Челси» и не отметился результативными действиями. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.