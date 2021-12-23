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АПЛ объявила о переносе матчей «Вулверхэмптон» — «Уотфорд» и «Ливерпуль» — «Лидс» из-за коронавируса

15:13
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Английская премьер-лига объявила о переносе двух матчей 19-го тура: «Вулверхэмптон» — «Уотфорд» и «Ливерпуль» — «Лидс».

Решение о переносе встреч было принято после обращений «Лидса» и «Уотфорда» в связи с выявленными случаями коронавируса в обоих клубах. Новые даты проведения игр будут объявлены позднее. Оба матча должны были состояться в воскресенье, 26 декабря.

Отметим, что АПЛ переносит третий подряд матч с участием «Уотфорда». До этого не состоялись игры команды против «Бернли» и «Кристал Пэласа». Ожидается, что «шершни» смогут выйти из изоляции после вспышки коронавируса и примут участие в игре 20-го тура против «Вест Хэма».

Дополнительная информация:

https://www.premierleague.com/news/2426454?sf252380070=1

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Иван Торопцев все материалы автора

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