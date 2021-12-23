Английская премьер-лига объявила о переносе двух матчей 19-го тура: «Вулверхэмптон» — «Уотфорд» и «Ливерпуль» — «Лидс».

Решение о переносе встреч было принято после обращений «Лидса» и «Уотфорда» в связи с выявленными случаями коронавируса в обоих клубах. Новые даты проведения игр будут объявлены позднее. Оба матча должны были состояться в воскресенье, 26 декабря.

Following postponement requests from @LUFC and @WatfordFC as a result of COVID-19, the Premier League Board met this morning and regrettably agreed to call off the two affected clubs' Boxing Day fixtures



Full statement: https://t.co/icqowbeWY8 #LIVLEE #WOLWAT pic.twitter.com/WoDSf9x3ZB — Premier League (@premierleague) December 23, 2021

Отметим, что АПЛ переносит третий подряд матч с участием «Уотфорда». До этого не состоялись игры команды против «Бернли» и «Кристал Пэласа». Ожидается, что «шершни» смогут выйти из изоляции после вспышки коронавируса и примут участие в игре 20-го тура против «Вест Хэма».