Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство расписанием матчей команды в рождественский период.

«У меня нет никаких проблем именно с Boxing Day, в этот период проходят прекрасные матчи, никто не говорит, что их нужно отменять. Проблема в том, что играть 26 и 28 декабря абсолютно невозможно, это какая-то шутка! Нет никаких проблем в том, чтобы сыграть 26 и 29 декабря, мы не просим о переносе игры на следующий год, мы просим, чтобы матчи были 26 и 29 декабря. Я знаю, что в Англии так играли всегда, но посмотрите, сколько травм у всех за этот период! Мы хотим играть во время Boxing Day, но два матча за два дня — это неправильно», — приводит talkSPORT слова Клоппа.

26 декабря «Ливерпуль» на своем поле проведет матч 19-го тура АПЛ против «Лидса», начало встречи запланировано на 15.30 (мск). Два дня спустя, 28 декабря, мерсисайдцы должны сыграть на выезде против «Лестера» в рамках 20-го тура премьер-лиги, начало встречи намечено на 23.00 (мск).