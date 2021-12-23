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Клопп: «Мы должны сыграть 26 и 28 декабря — это невозможно, это какая-то шутка!»

Клопп выразил недовольство расписанием матчей «Ливерпуля» в рождественский период
13:15
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство расписанием матчей команды в рождественский период.

«У меня нет никаких проблем именно с Boxing Day, в этот период проходят прекрасные матчи, никто не говорит, что их нужно отменять. Проблема в том, что играть 26 и 28 декабря абсолютно невозможно, это какая-то шутка! Нет никаких проблем в том, чтобы сыграть 26 и 29 декабря, мы не просим о переносе игры на следующий год, мы просим, чтобы матчи были 26 и 29 декабря. Я знаю, что в Англии так играли всегда, но посмотрите, сколько травм у всех за этот период! Мы хотим играть во время Boxing Day, но два матча за два дня — это неправильно», — приводит talkSPORT слова Клоппа.

26 декабря «Ливерпуль» на своем поле проведет матч 19-го тура АПЛ против «Лидса», начало встречи запланировано на 15.30 (мск). Два дня спустя, 28 декабря, мерсисайдцы должны сыграть на выезде против «Лестера» в рамках 20-го тура премьер-лиги, начало встречи намечено на 23.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://talksport.com/football/1008167/jurgen-klopp-antonio-conte-liverpool-tottenham-arsenal-chelsea-carabao-cup-semi-final/

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Иван Торопцев все материалы автора

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