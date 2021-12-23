Гвардиола подтвердил, что Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что «Барселона» ведет переговоры по трансферу нападающего «горожан» Феррана Торреса.
«Мы не собираемся покупать нападающего в январе. Ферран Торрес и «Барселона»? Пока нет официальной информации. Я знаю, что ведутся переговоры и стороны близки к договоренности, это все. Когда клуб выступит с официальным объявлением, тогда все станет известно», — приводит Manchester Evening News слова Гвардиолы.
Ранее сообщалось, что Ферран Торрес перейдет в «Барселону» за 55 миллионов евро. 21-летний испанец выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года, в сезоне-2021/22 он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду.
Дополнительная информация:
https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-city-guardiola-news-live-22554008
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