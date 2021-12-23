Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Гвардиола подтвердил, что Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону»

15:39
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что «Барселона» ведет переговоры по трансферу нападающего «горожан» Феррана Торреса.

«Мы не собираемся покупать нападающего в январе. Ферран Торрес и «Барселона»? Пока нет официальной информации. Я знаю, что ведутся переговоры и стороны близки к договоренности, это все. Когда клуб выступит с официальным объявлением, тогда все станет известно», — приводит Manchester Evening News слова Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что Ферран Торрес перейдет в «Барселону» за 55 миллионов евро. 21-летний испанец выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года, в сезоне-2021/22 он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду.

Дополнительная информация:

https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-city-guardiola-news-live-22554008

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Александр выглядел так, будто уже убивал людей». Американский боец рассказал, как его напугали братья Емельяненко
Путин ответил на вопрос об индексации пенсий в связи с инфляцией
1
0
Реклама