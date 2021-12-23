Гвардиола подтвердил, что Ферран Торрес близок к переходу в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что «Барселона» ведет переговоры по трансферу нападающего «горожан» Феррана Торреса.

«Мы не собираемся покупать нападающего в январе. Ферран Торрес и «Барселона»? Пока нет официальной информации. Я знаю, что ведутся переговоры и стороны близки к договоренности, это все. Когда клуб выступит с официальным объявлением, тогда все станет известно», — приводит Manchester Evening News слова Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что Ферран Торрес перейдет в «Барселону» за 55 миллионов евро. 21-летний испанец выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года, в сезоне-2021/22 он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах за команду.