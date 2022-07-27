Агент Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» отдать португальца в аренду

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендеш провел переговоры с руководством клуба. Он в начале этой недели прибыл в Манчестер, чтобы встретиться с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

По информации Cope, Мендеш хочет, чтобы контракт с 37-летним португальцем был продлен, а затем игрока отпустили в другой клуб на правах аренды.

Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов еврою.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и сделал 3 голевые передачи в 39 матчах во всех турнирах.