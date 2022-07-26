Президент «Атлетико» опроверг информацию об интересе к Роналду: «Это определенно неправда»

Президент «Атлетико» опроверг информацию об интересе к Роналду

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. По его словам, переход 37-летнего португальца в мадридский клуб невозможен.

«Я не знаю, кто придумал эту историю о Роналду и «Атлетико», — приводит слова Сересо COPE. — Это определенно неправда. Для Роналду практически невозможно перейти в «Атлетико».

Ранее сообщалось, что агент Роналду настаивает на переходе нападающего в «Атлетико».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.