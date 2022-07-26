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Президент «Атлетико» опроверг информацию об интересе к Роналду: «Это определенно неправда»

Президент «Атлетико» опроверг информацию об интересе к Роналду
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию об интересе к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. По его словам, переход 37-летнего португальца в мадридский клуб невозможен.

«Я не знаю, кто придумал эту историю о Роналду и «Атлетико», — приводит слова Сересо COPE. — Это определенно неправда. Для Роналду практически невозможно перейти в «Атлетико».

Ранее сообщалось, что агент Роналду настаивает на переходе нападающего в «Атлетико».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.cope.es/deportes/futbol/noticias/cerezo-quien-inventado-historia-cristiano-pero-practicamente-imposible-que-venga-20220726_2218237
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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