Скамакка: «Я чувствую, что «Вест Хэм» — идеальная команда для меня»

Новичок «Вест Хэма» Джанлука Скамакка объяснил, почему перешел в лондонский клуб из «Сассуоло». 23-летний итальянец подписал пятилетний контракт.

«Я очень рад присоединиться к «Вест Хэму». Долго ждал этого момента — играть в премьер-лиге было моей мечтой. Я чувствую, что «Вест Хэм» — идеальная команда для меня. Клуб показал, что действительно хочет меня, и когда я поговорил с тренером, у меня сразу же появилось понимание. Мне не терпится сыграть и показать болельщикам, на что я способен в футболке «Вест Хэма» — надеюсь, мы полюбим друг друга», — цитирует пресс-служба клуба Скамакку.

В прошлом сезоне Скамакка забил 16 голов и сделал 1 результативную передачу в 38 матчах во всех турнирах.