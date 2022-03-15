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Сегодня, 09:30

Агент: «Я не адвокат Абрамовича, но то, что сделало английское правительство, — абсурд»

Агент Малкома и Клаудиньо назвал абсурдом отстранение Абрамовича от управления «Челси»
Читать «СЭ» в
Роман Абрамович.
Фото Global Look Press

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался на тему отстранения миллиардера Романа Абрамовича от управления «Челси». Российского бизнесмена вынуждают продать клуб из-за санкций.

- Какие у вас ожидания от сроков отстранения российского футбола? Насколько все затянется?

- Я верю, что все пройдет быстро. Политика и футбол не имеют ничего общего. То, что сделало, например, английское правительство с Абрамовичем и «Челси», — полный абсурд. Абрамович инвестировал большие средства в премьер-лигу. До него «Челси» был маленьким клубом. Я не его друг и не адвокат Абрамовича, но я не могу принять такое решение. Спорт и футбол не имеют ничего общего с политическими и экономическими санкциями.

Спортсмены не должны страдать из-за политических решений. Отстранять Россию от чемпионата мира и клубы от еврокубков — это варварство. Ни у кого в РФС нет оружия в руках - люди заботятся о футболе. То же самое и в олимпийских видах. Спорт спасает жизни, понимаете?

Несправедливое, неправильное решение всех сторон, которое не имеет к спорту никакого отношения! Бразилия сейчас занимает нейтральную позицию. Мы даже не знаем точно, что происходит. Вы видите много дезинформации в прессе, много фейковых новостей. Но еще раз: спорт — это не политика.

Малком и&nbsp;Клаудиньо. «Отстранять Россию от ЧМ-2022 и еврокубков — варварство». Интервью агента Малкома и Клаудиньо

Футбол
ФК Челси
Роман Абрамович
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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12 тур
13 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 2 : 0
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 3 : 2
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 2 : 1
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 2 : 1
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 1 : 2
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 1 : 0
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
13.03 19:30
Арсенал – Лестер
 2 : 0
14.03 23:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 15 1 5
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