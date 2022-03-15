Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался на тему отстранения миллиардера Романа Абрамовича от управления «Челси». Российского бизнесмена вынуждают продать клуб из-за санкций.

- Какие у вас ожидания от сроков отстранения российского футбола? Насколько все затянется?

- Я верю, что все пройдет быстро. Политика и футбол не имеют ничего общего. То, что сделало, например, английское правительство с Абрамовичем и «Челси», — полный абсурд. Абрамович инвестировал большие средства в премьер-лигу. До него «Челси» был маленьким клубом. Я не его друг и не адвокат Абрамовича, но я не могу принять такое решение. Спорт и футбол не имеют ничего общего с политическими и экономическими санкциями.

Спортсмены не должны страдать из-за политических решений. Отстранять Россию от чемпионата мира и клубы от еврокубков — это варварство. Ни у кого в РФС нет оружия в руках - люди заботятся о футболе. То же самое и в олимпийских видах. Спорт спасает жизни, понимаете?

Несправедливое, неправильное решение всех сторон, которое не имеет к спорту никакого отношения! Бразилия сейчас занимает нейтральную позицию. Мы даже не знаем точно, что происходит. Вы видите много дезинформации в прессе, много фейковых новостей. Но еще раз: спорт — это не политика.