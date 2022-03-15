Кейн похвалил Конте за работу с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн оценил работу главного тренера «шпор» Антонио Конте.

«2-3 года мы боролись за трофеи, но в последние пару лет выпали из этой борьбы. Конте помогает «Тоттенхэму» выстроить клубную культуру и хочет, чтобы мы вернулись к борьбе за титулы.



В АПЛ все очень плотно, в лиге очень тонкая грань между топ-4 и местами от 5 до 8. Все становятся сильнее, простых матчей нет. Наш тренер и все футболисты стараются, как только могут. Нельзя исправить ситуацию быстро, нужно время. Конечно, Конте отмечал, что ему нужно поговорить с руководством клуба и обсудить, в каком направлении будет развиваться команда, но мы, футболисты, можем отзываться о Конте исключительно в положительном ключе», — приводит Sky Sports слова Кейна.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года. «Шпоры» занимают 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 45 очками в 27 матчах.