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Сегодня, 09:41

Пресс-служба премьер-министра Великобритании призвала фанатов «Челси» перестать скандирование имени Абрамовича

Виктория Кравченко
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Роман Абрамович.
Фото Getty Images

Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявила, что фанаты «Челси» должны перестать скандировать имя российского бизнесмена Романа Абрамовича.

В воскресенье, 13 марта, болельщики «Челси» во время матча АПЛ с «Ньюкаслом» поддержали Абрамовича, который попал под санкции страны.

«Мы признаем силу чувств людей вокруг клубов, но на данный момент — это совершенно неуместно. Болельщики могут показать страсть и поддержку своего клуба иначе, не прибегая к подобным вещам», — сказали в пресс-службе Джонсона.

2 марта Абрамович объявил, что собирается продать «Челси». Позднее правительство Великобритании ввело санкции в адрес бизнесмена. Из-за этого все активы Абрамовича на территории государства заморожены, что усложнило процесс продажи «Челси».

Лондонский клуб получил специальное разрешение на продолжение деятельности с рядом ограничений. Команда не может осуществлять действия на трансферном рынке, продлевать контракты с нынешними футболистами, продавать билеты на матчи болельщикам без абонемента.

ФК Челси
Роман Абрамович
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 2 : 0
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 3 : 2
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 2 : 1
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 2 : 1
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 1 : 2
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 1 : 0
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
13.03 19:30
Арсенал – Лестер
 2 : 0
14.03 23:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 15 1 5
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