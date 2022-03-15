Пресс-служба премьер-министра Великобритании призвала фанатов «Челси» перестать скандирование имени Абрамовича

Пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявила, что фанаты «Челси» должны перестать скандировать имя российского бизнесмена Романа Абрамовича.

В воскресенье, 13 марта, болельщики «Челси» во время матча АПЛ с «Ньюкаслом» поддержали Абрамовича, который попал под санкции страны.

«Мы признаем силу чувств людей вокруг клубов, но на данный момент — это совершенно неуместно. Болельщики могут показать страсть и поддержку своего клуба иначе, не прибегая к подобным вещам», — сказали в пресс-службе Джонсона.

2 марта Абрамович объявил, что собирается продать «Челси». Позднее правительство Великобритании ввело санкции в адрес бизнесмена. Из-за этого все активы Абрамовича на территории государства заморожены, что усложнило процесс продажи «Челси».

Лондонский клуб получил специальное разрешение на продолжение деятельности с рядом ограничений. Команда не может осуществлять действия на трансферном рынке, продлевать контракты с нынешними футболистами, продавать билеты на матчи болельщикам без абонемента.