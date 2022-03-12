АПЛ отстранила Абрамовича от управления «Челси»

Английская Премьер-лига (АПЛ) отстранила Романа Абрамовича от управления «Челси».

Как сообщается на сайте лиги, бизнесмен «дисквалифицирован» как руководитель клуба из-за санкций правительства Великобритании.

АПЛ отметила, что решение Совета не влияет на возможность клуба тренироваться и проводить матчи, как это предусмотрено условиями лицензии, выданной правительством, срок действия которой истекает 31 мая 2022 года.

Ранее стало известно, что «Челси» сообщил правительству Великобритании, что может не завершить нынешний сезон из-за санкций.