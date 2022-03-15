Агент Малкома и Клаудиньо высказался о санкциях против российского футбола и отъезде легионеров

Луис Фернандо Гарсия — жестко высказался о санкциях против российского футбола и отъезде легионеров.

7 марта ФИФА официально разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами и подписывать временные соглашения с командами из других стран.

«СЭ» обсудил ситуацию с Луисом Фернандо Гарсией, который представляет интересы Малкома и Клаудиньо. Агент резко высказался о санкциях против РФ, дал свой прогноз на будущее, а также объяснил, почему не советует легионерам покидать РПЛ.

«По Малкому и Клаудиньо было много предложений, но они точно останутся в «Зените»

— Как оцените решение ФИФА, согласно которому игроки получили право подписывать временные контракты до 30 июня?

— Считаю очень невыгодным для любого футболиста покидать клуб, чтобы 70-80 дней выступать в другом. Не думаю, что это хорошее решение. Каждый день против России применяется очень много санкций. Считаю, что это преждевременно. Я не советовал бы своему клиенту уезжать. Лучше остаться.

— То есть Клаудиньо и Малком продолжат играть за «Зенит»?

— Конечно. Абсолютно в этом уверен! У них есть контракты, к ним хорошо относятся в коллективе, до конца сезона еще 10 матчей. «Зенит» — большой клуб, нет причин уходить.

— В последнее время по ним поступали предложения?

— Да, причем много — и из Бразилии, и из других стран. На родине интересовались большие клубы, но не буду их называть, потому что это неэтично. Нужно понимать, что Клаудиньо и Малком не нуждаются в представлении. Это суперзвезды, исполнители очень высокого уровня, которые решают исходы встреч и приносят очки.

— Готовы ли, на ваш взгляд, ведущие клубы РПЛ сохранить составы в нынешних условиях?

— Я считаю, что команды переживают временные трудности. Россия — великая страна. Она экономически стабильна, богата нефтью, газом, полезными ископаемыми. Думаю, это позволит удержать чемпионат на высоком уровне.

«Я не адвокат Абрамовича, но то, что сделало английское правительство, — абсурд»

— Какие у вас ожидания по поводу отстранения российского футбола от международных соревнований? На сколько все затянется?

— Верю, что все пройдет быстро. Политика и футбол не имеют ничего общего. То, что сделало, например, английское правительство с Абрамовичем и «Челси», — полный абсурд. Роман инвестировал большие средства в АПЛ. До него «Челси» был маленьким клубом. Я не адвокат Абрамовича, но не могу принять такое решение. Спорт и футбол не могут пересекаться с санкциями.

Спортсмены не должны страдать из-за политических решений. Отстранять сборную Россию от чемпионата мира, а ее клубы от еврокубков — варварство. Несправедливое, неправильное решение всех сторон, которое не имеет к спорту никакого отношения!

— Вы давно работаете с российскими командами. Почему вас так привлекает данный рынок?

— Потому что он серьезный. Здесь хорошо платят и делают это вовремя. Есть серьезные клубы — «Спартак», «ЦСКА», «Краснодар», «Локомотив», а также «Зенит», который на сегодня самый большой из них. В России хороший чемпионат, стадионы и условия труда для спортсменов. Для агентов все это также очень важно.

Фабио Алейшо