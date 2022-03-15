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«Отстранять Россию от ЧМ-2022 и еврокубков — варварство». Интервью агента Малкома и Клаудиньо

Агент Малкома и Клаудиньо высказался о санкциях против российского футбола и отъезде легионеров
Читать «СЭ» в
Малком и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
Луис Фернандо Гарсия — жестко высказался о санкциях против российского футбола и отъезде легионеров.

7 марта ФИФА официально разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами и подписывать временные соглашения с командами из других стран.

«СЭ» обсудил ситуацию с Луисом Фернандо Гарсией, который представляет интересы Малкома и Клаудиньо. Агент резко высказался о санкциях против РФ, дал свой прогноз на будущее, а также объяснил, почему не советует легионерам покидать РПЛ.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России. Что это значит

«По Малкому и Клаудиньо было много предложений, но они точно останутся в «Зените»

— Как оцените решение ФИФА, согласно которому игроки получили право подписывать временные контракты до 30 июня?

— Считаю очень невыгодным для любого футболиста покидать клуб, чтобы 70-80 дней выступать в другом. Не думаю, что это хорошее решение. Каждый день против России применяется очень много санкций. Считаю, что это преждевременно. Я не советовал бы своему клиенту уезжать. Лучше остаться.

— То есть Клаудиньо и Малком продолжат играть за «Зенит»?

— Конечно. Абсолютно в этом уверен! У них есть контракты, к ним хорошо относятся в коллективе, до конца сезона еще 10 матчей. «Зенит» — большой клуб, нет причин уходить.

— В последнее время по ним поступали предложения?

— Да, причем много — и из Бразилии, и из других стран. На родине интересовались большие клубы, но не буду их называть, потому что это неэтично. Нужно понимать, что Клаудиньо и Малком не нуждаются в представлении. Это суперзвезды, исполнители очень высокого уровня, которые решают исходы встреч и приносят очки.

— Готовы ли, на ваш взгляд, ведущие клубы РПЛ сохранить составы в нынешних условиях?

— Я считаю, что команды переживают временные трудности. Россия — великая страна. Она экономически стабильна, богата нефтью, газом, полезными ископаемыми. Думаю, это позволит удержать чемпионат на высоком уровне.

Роман Абрамович. «Челси» рисковал не доиграть сезон из-за санкций против Абрамовича. Что будет с клубом дальше?

«Я не адвокат Абрамовича, но то, что сделало английское правительство, — абсурд»

— Какие у вас ожидания по поводу отстранения российского футбола от международных соревнований? На сколько все затянется?

— Верю, что все пройдет быстро. Политика и футбол не имеют ничего общего. То, что сделало, например, английское правительство с Абрамовичем и «Челси», — полный абсурд. Роман инвестировал большие средства в АПЛ. До него «Челси» был маленьким клубом. Я не адвокат Абрамовича, но не могу принять такое решение. Спорт и футбол не могут пересекаться с санкциями.

Спортсмены не должны страдать из-за политических решений. Отстранять сборную Россию от чемпионата мира, а ее клубы от еврокубков — варварство. Несправедливое, неправильное решение всех сторон, которое не имеет к спорту никакого отношения!

— Вы давно работаете с российскими командами. Почему вас так привлекает данный рынок?

— Потому что он серьезный. Здесь хорошо платят и делают это вовремя. Есть серьезные клубы — «Спартак», «ЦСКА», «Краснодар», «Локомотив», а также «Зенит», который на сегодня самый большой из них. В России хороший чемпионат, стадионы и условия труда для спортсменов. Для агентов все это также очень важно.

Фабио Алейшо

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
12
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 1 : 2
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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