26-летний Бэйкер провел второй матч за «Челси» с 2014 года. Он 8 раз уходил в аренду
«Челси» в матче 1/32 финала Кубка Англии разгромил «Честерфилд» со счетом 5:1.
На 59-й минуте на поле в составе лондонцев вышел полузащитник Льюис Бэйкер. Для 26-летнего англичанина это второй матч за «Челси» с 2014 года, когда он пришел в основную команду из академии.
С 2014 года Бэйкер 8 раз уходил в аренду — хавбек поиграл за «Шеффилд Уэнсдей», «МК Донс», «Витесс», «Мидлсбро», «Лидс», «Рединг», немецкую «Фортуну» и турецкий «Трабзонспор».
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