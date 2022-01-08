«Эвертон» и «Саутгемптон» вышли в 1/16 финала Кубка Англии
«Эвертон» в 1/32 финала Кубка Англии одержал выездную победу над «Халлом» со счетом 3:2. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.
В составе гостей голы забили Демарай Грэй и Андре Гомеш. У хозяева отличились Тайлер Смит и Райан Лонгман.
Победный гол в дополнительное время забил Андрос Таунсенд.
В других матчах «Саутгемптон» в дополнительное время одержал волевую победу над «Суонси» (3:2). При этом команда играла в меньшинстве после удаления Янна Валери на 30-й минуте.
«Плимут» победил «Бирмингем» (1:0), а «Борнмут» обыграл «Йовил» (3:1).
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