«Было важно дать одним отдых, а другим игровую практику». Тухель — о выходе «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии
Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 1/32 финала Кубка Англии против «Честерфилда» (5:1).
«Я доволен отношением команды к делу и тем, как мы провели стартовый отрезок матча. Мы сильно начали и решили судьбу матча еще в дебюте. Именно это нам было нужно. При счете 5:0 мы произвели ряд перестановок, в том числе на важных позициях, и дали возможность получить ценную игровую практику тем, кому ее в последнее время не хватает. Поэтому в последние 20 минут я хотел бы видеть чуть больше шансов и более эффективную игру в завершающей стадии, но главное — мы сделали свою работу.
Нам предстоит череда непростых матчей. Безусловно, в игре против команды АПЛ и представителя пятого дивизиона уровень интенсивности будет разным. Нам было важно дать одним отдых, а другим — игровую практику, чтобы обеспечить наилучшую возможную форму команды к предстоящему отрезку сезона», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».
Следующий соперник «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии определится после жеребьевки.
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