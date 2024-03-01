18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майну признался, что хотел бы сыграть с Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну ответил на вопрос, с какой легендой клуба он хотел бы сыграть.

«Пожалуй, это Роналду. Мне не хватало его, когда меня начинали привлекать к первой команде. Также я бы назвал Пола Скоулза», — сказал он в интервью Sky Sports.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и в сезоне-2021/22. Всего 39-летний португалец провел за «красных дьяволов» 346 матчей, в которых отметился 145 голами и 64 результативными передачами. На данный момент он является игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

18-летний Майну играет в «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. За первую команду английского клуба он дебютировал в 2023 году.