Почеттино: «Галлахер любит играть за «Челси». Его контракт — совсем другой вопрос»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что переговоры лондонской команды с полузащитником Конором Галлахером по новому контракту зашли в тупик.

«Он любит играть за «Челси». Его контрактная ситуация — это совсем другой вопрос. Продление контракта зависит от клуба и Конора», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Соглашение Галлахера с «Челси» рассчитано до конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне 24-летний англичанин сыграл 37 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

После 25 туров чемпионата Англии «синие» находятся на 11-м месте, набрав 35 очков.