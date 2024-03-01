Райс — об «Арсенале»: «Для меня большая честь играть за этот клуб»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился эмоциями от выступлений в составе лондонского клуба.

25-летний игрок перешел в стан «канониров» в июле 2023 года, подписав пятилетний контракт. Сумма его трансфера из «Вест Хэма» составила 116 миллионов евро.

«Эта команда многому научилась в прошлом году. Мы сильнее и имеем больше веры. Когда мы пропускаем, мы всегда верим, что вернемся в игру. Честно говоря, для меня большая честь играть за этот клуб», — цитирует Райса журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Райс принял участие в 36 матчах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.