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«Сантос» обыграл «Дефенсу», «Каракас» и «Бока Хуниорс» сыграли вничью

08:52
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Состоялись матчи первого тура группового этапа Кубка Либертадорес.

«Сантос» на выезде обыграл «Дефенсу» (2:1). «Каракас» и «Бока Хуниорс» сыграли вничью (1:1)

Кубок Либертадорес

Группа C

«Атлетику Паранаэнсе» (Бразилия) — «Пеньяроль» (Уругвай) — 1:0 (0:0)

Гол: Бисоли, 77.

4 марта. Куритиба. Стадион «Estadio Joaquim Americo Guimaraes».

Группа E

«Интернасионал» (Бразилия) — «Универсидад Католика» (Чили) — 3:0 (0:0)

Голы: Герреро, 62 (1:0). Герреро, 67 (2:0). Гильерме, 71 (3:0).

Удаление: Уэрта («Универсидад Католика»), 77.

4 марта. Порту-Алегри. Стадион «Жозе Пиньейро Борда».

«Америка де Кали» (Колумбия) — «Гремиу» (Бразилия) — 0:2 (0:1)

Голы: Феррас, 15 (0:1). Матеус Энрике, 50 (0:2).

4 марта. Кали. Стадион «Olimpico Pascual Guerrero».

Группа G

«Дефенса» (Аргентина) — «Сантос» (Бразилия) — 1:2 (1:0)

Голы: Родригес, 45+1 (1:0). Жобсон, 72 (1:1). Кайю Жорже, 86 (1:2).

4 марта. Буэнос-Айрес. Стадион «Norberto «Tito» Tomaghello».

Группа H

«Индепендьенте» (Колумбия) — «Либертад» (Парагвай) — 1:2 (0:2)

Голы: Боканегра, 3 (0:1). Кардосо, 28 (0:2). Мурильо, 59 (1:2).

4 марта. Медельин. Стадион «Атанасио Хирардот».

«Каракас» (Венесуэла) — «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 1:1 (0:1)

Голы: Абила, 25 (0:1). Эрнандес, 55 (1:1).

4 марта. Каракас. Стадион «Estadio Olimpico de la UCV».

Кубок Либертадорес: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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