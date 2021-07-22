«Ривер Плейт» сыграет с «Атлетику Минейру» в 1/4 финала Кубка Либертадорес
06:42
«Ривер Плейт» переиграл «Аргентинос Хуниорс» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Дублем отметился Брайан Эсекьель Ромеро.
В первой встрече была зафиксирована ничья, поэтому в следующую стадию вышла команда из Буэнос-Айреса. В четвертьфинале она встретится с «Атлетику Минейру».
Кубок Либертадорес
1/8 финала
Ответный матч
«Аргентинос Хуниорс» (Аргентина) — «Ривер Плейт» (Аргентина) — 0:2 (0:1)
Голы: Ромеро, 35 (0:1). Ромеро, 54 (0:2).
Первый матч — 1:1.
Читайте также
У ЦСКА неопытный тренер, неопределенность с Влашичем и скверный календарь на старте. Начало сезона будет сложнейшим
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю