«Ривер Плейт» сыграет с «Атлетику Минейру» в 1/4 финала Кубка Либертадорес

«Ривер Плейт» переиграл «Аргентинос Хуниорс» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Дублем отметился Брайан Эсекьель Ромеро.

В первой встрече была зафиксирована ничья, поэтому в следующую стадию вышла команда из Буэнос-Айреса. В четвертьфинале она встретится с «Атлетику Минейру».

Кубок Либертадорес

1/8 финала

Ответный матч

«Аргентинос Хуниорс» (Аргентина) — «Ривер Плейт» (Аргентина) — 0:2 (0:1)

Голы: Ромеро, 35 (0:1). Ромеро, 54 (0:2).

Первый матч — 1:1.