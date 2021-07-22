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Дубль Витинью помог «Фламенго» выйти в 1/4 финала Кубка Либертадорес

05:22
Витинью. Фото Twitter
Витинью. Фото Twitter
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«Фламенго» обыграл «Дефенсу» (4:1) в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Дублем в составе бразильской команды отметился экс-нападающий ЦСКА Витинью, который вышел на замену на 81-й минуте.

В первой встрече также победу одержал «Фламенго» (1:0). Следующим соперником станет победитель пары «Интернасьональ» — «Олимпия Асунсьон».

Кубок Либертадорес

1/8 финала

Ответный матч

«Фламенго» (Бразилия) — «Дефенса» (Аргентина) — 4:1 (1:1)

Голы: Кайу, 9 (1:0). Лоайса, 41 (1:1). Де Арраскаэта, 66 (2:1). Витинью, 83 (3:1). Витинью, 90+4 (4:1).

Первый матч — 1:0.

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Евгений Козинов все материалы автора

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