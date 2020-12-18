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«Ривер Плейт» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

05:31
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«Ривер Плейт» разгромил «Насиональ» в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес (6:2). В первой встрече аргентинская команда выиграла (2:0).

В полуфинале «Ривер Плейт» встретится с «Палмейрас».

Кубок Либертадорес

1/4 финала

Ответный матч

«Насиональ» — «Ривер Плейт» — 2:6 (1:2)

Голы: Карраскаль, 28 (0:1). Де Ла Крус, 45 (0:2). Куго, 45+1 (1:2). Сукулини, 50 (1:3). Серхио, 54 (2:3). Борре, 67 (2:4). Борре, 73 (2:5). Борре, 80 (2:6).

Удаление: Рочет (Н), 18.

Первый матч — 0:2.

Кубок Либертадорес: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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