«Ривер Плейт» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес
05:31
«Ривер Плейт» разгромил «Насиональ» в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес (6:2). В первой встрече аргентинская команда выиграла (2:0).
В полуфинале «Ривер Плейт» встретится с «Палмейрас».
Кубок Либертадорес
1/4 финала
Ответный матч
«Насиональ» — «Ривер Плейт» — 2:6 (1:2)
Голы: Карраскаль, 28 (0:1). Де Ла Крус, 45 (0:2). Куго, 45+1 (1:2). Сукулини, 50 (1:3). Серхио, 54 (2:3). Борре, 67 (2:4). Борре, 73 (2:5). Борре, 80 (2:6).
Удаление: Рочет (Н), 18.
Первый матч — 0:2.
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