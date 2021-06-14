Статистика Неймара в сборной Бразилии: 67 голов и 46 результативных передач в 106 матчах

Форвард сборной Бразилии Неймар забил гол в матче Кубка Америки против Венесуэлы (3:0).

29-летний нападающий провел за национальную команду 106 матчей, в которых забил 67 голов и сделал 46 результативных передач. До рекорда среди игроков сборной Бразилии по голам, который принадлежит Пеле, Неймару осталось 10 мячей.

В следующем матче Кубка Америки Бразилия 18 июня встретится с Перу, Венесуэла в этот же день сыграет с Колумбией.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.