Сборная Колумбии с Барриосом победила Эквадор в матче Кубка Америки
Сборная Колумбии в матче первого тура Кубка Америки обыграла Эквадор со счетом 1:0.
Единственный гол забил Эдвин Кардона. Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос отыграл весь матч, эквадорский хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа остался на скамейке запасных.
Следующий матч Колумбия проведет 18 июня против Венесуэлы, Эквадор проведет встречу с венесуэльцами 21 июня.
Кубок Америки
Группа В
Колумбия — Эквадор — 1:0 (1:0)
Гол: Кардона, 42.
Колумбия: Оспина, Мурильо (Санчес, 82), Мина, Муньос, Куадрадо, Кардона (Куэльяр, 82), Барриос, Урибе (Перес, 61), Морено (Тесильо, 45), Борха (Сапата, 61), Борре.
Эквадор: Ортис, Арболеда, Эступиньян, Анх.Пресиадо, Хинкапье, Мартинес (Мена, 59), Мендес, Плата (Айр.Пресиадо, 69), Мой.Кайседо (Д.Диас, 80), Валенсия, Эстрада (Х.Кайседо, 69).
Предупреждения: Урибе, 25. Муньос, 79. Валенсия, 87. Борре, 90.
Судья: Питана (Аргентина).
14 июня. Куяба. Стадион «Арена Пантанал».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю