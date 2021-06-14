Тренер сборной Аргентины заявил, что Агуэро готов сыграть с Чили в первом матче Кубка Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от выступления команды на Кубке Америки.

«Игроки восстановились по сравнению с последней игрой против Чили. Они продолжают оставаться конкурентоспособной командой с хорошими игроками. Алексис Санчес — великий футболист. Но когда команда теряет одну из главных своих фигур, она становится сильнее. Это значительная потеря, но чилийцам есть кем его заменить. У Серхио Агуэро такие же шансы сыграть, как и у остальных товарищей по команде. Он восстанавливает свой ритм на тренировках и готов к матчу», — приводит слова Скалони официальный Twitter команды.

Сборная Аргентины в первом матче встретится с Чили, встреча пройдет 15 июня и начнется в 0:00 мск. Также аргентинцы в группе A сыграют с Парагваем, Боливией и Уругваем.

Кубок Америки-2021 проходит с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.