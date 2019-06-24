Скалони – первый тренер в истории Кубка Америки, получивший желтую карточку

Сборная Аргентины в заключительном матче группового турнира Кубка Америки обыграла Катар со счетом 2:0. Во втором тайме желтую карточку получил главный тренер южноамериканцев Лионель Скалони. Он стал первым специалистом за всю историю турнира, который отметился подобным достижением.

Сборная Аргентины заняла второе место в группе и пробилась в четвертьфинал, где сыграет с Венесуэлой. Игра состоится 28 июня.

Кубок Америки: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр