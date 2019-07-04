Рейнальдо Руэда: "Возможно, вышли на игру с Перу, думая о финале"

Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда прокомментировал поражение от Перу (0:3) в полуфинале Кубка Америки. В матче за третье место чилийцы сыграют с Аргентиной.

– Нам противостоял сильный соперник, который очень быстро решил исход матча, – приводятся слова Руэды в Твиттере сборной Чили. – Думаю, все было ясно после второго гола. Пытались отыграться, но не вышло. Возможно, вышли на игру, думая о финале, а не о сегодняшнем матче. Перуанцы преподнесли сюрприз.

Всегда ставлю цель выйти в финал. В таких случаях ответственность на себя берет тренер. Я должен буду проанализировать игру.

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