Сборная Парагвая одержала волевую победу над Боливией на Кубке Америки
05:03
Сборная Парагвая в матче Кубка Америки обыграла Боливию со счетом 3:1.
В составе парагвайцев дубль оформил Анхель Ромеро, еще один гол забил Каку. Боливийцы при этом открыли счет усилиями Эрвина Сааведры. На 9-й добавленной минуте к первому тайму Боливия осталось вдесятером после удаления Хауме Куэльяра.
Парагвай с 3 очками занимает первое место в группе A, Боливия без очков на последней строчке.
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