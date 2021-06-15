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Сборная Парагвая одержала волевую победу над Боливией на Кубке Америки

05:03
15 июня. Кубок Америки. Парагвай — Боливия — 3:1. Фото AFP
15 июня. Кубок Америки. Парагвай — Боливия — 3:1. Фото AFP
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Сборная Парагвая в матче Кубка Америки обыграла Боливию со счетом 3:1.

В составе парагвайцев дубль оформил Анхель Ромеро, еще один гол забил Каку. Боливийцы при этом открыли счет усилиями Эрвина Сааведры. На 9-й добавленной минуте к первому тайму Боливия осталось вдесятером после удаления Хауме Куэльяра.

Парагвай с 3 очками занимает первое место в группе A, Боливия без очков на последней строчке.

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