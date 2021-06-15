Более 40 человек заразились коронавирусом на Кубке Америки

На Кубке Америки выявили 41 случай заражения коронавирусом по состоянию на воскресенье, информирует Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Бразилии.

Заболели 31 игрок и член делегаций. Еще вирус подхватили 10 сотрудников отелей.

Ранее также сообщалось, что два случая заражения коронавирусом зафиксировано в сборной Колумбии и еще двенадцать — в сборной Венесуэлы.

Напомним, Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине. Однако турнир был перенесен в Бразилию из-за массовых протестов в Колумбии и сложной эпидемиологической ситуации в Аргентине.