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Более 40 человек заразились коронавирусом на Кубке Америки

09:42

На Кубке Америки выявили 41 случай заражения коронавирусом по состоянию на воскресенье, информирует Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Бразилии.

Заболели 31 игрок и член делегаций. Еще вирус подхватили 10 сотрудников отелей.

Ранее также сообщалось, что два случая заражения коронавирусом зафиксировано в сборной Колумбии и еще двенадцать — в сборной Венесуэлы.

Напомним, Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине. Однако турнир был перенесен в Бразилию из-за массовых протестов в Колумбии и сложной эпидемиологической ситуации в Аргентине.

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