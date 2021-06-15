Более 40 человек заразились коронавирусом на Кубке Америки
09:42
На Кубке Америки выявили 41 случай заражения коронавирусом по состоянию на воскресенье, информирует Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Бразилии.
Заболели 31 игрок и член делегаций. Еще вирус подхватили 10 сотрудников отелей.
Ранее также сообщалось, что два случая заражения коронавирусом зафиксировано в сборной Колумбии и еще двенадцать — в сборной Венесуэлы.
Напомним, Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине. Однако турнир был перенесен в Бразилию из-за массовых протестов в Колумбии и сложной эпидемиологической ситуации в Аргентине.
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