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Тите: «Бразилия хочет заслужить победу в финале Кубка Америки, поэтому у меня нет предпочтений по сопернику»

07:35
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Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился впечатлениями от выхода в финал Кубка Америки после победы над Перу (1:0).

«Мы не хотим обыграть в финале кого-то конкретного, мы хотим заслужить эту победу, и поэтому у меня нет предпочтений по тому или иному сопернику. Мы стремимся к господству и контролю на поле. Это могло привести к голам и большему счету, но не к эффективности», — приводит слова Тите El Universo.

В финале Кубка Америки Бразилия встретится с победителем полуфинала Аргентина — Колумбия.

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Сергей Разин все материалы автора

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